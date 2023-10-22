إلغاء سباق السرعة بجائزة أستراليا للدراجات النارية لسوء الأحوال الجوية





أعلن منظمو سباق جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية في فيليب أيلاند اليوم الأحد إلغاء سباق السرعة بسبب سوء "الأحوال الجوية وتنبؤات الخبراء."

وعادة يقام سباق السرعة يوم السبت لكن منظمي السباق قرروا تأجيله إلى اليوم الأحد وإقامة السباق في موعده يوم السبت بناء على التنبؤات الجوية التي توقعت هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة اليوم الأحد.

وكانت هذه أول مرة يتم فيها تقديم موعد أحد سباقات البطولة منذ سباق جائزة هولندا الكبرى في 2015.

وتوج الفرنسي يوهان زاركو متسابق فريق براماك ريسنج بلقب السباق أمس وهو أول فوز يحققه خلال مسيرته مع البطولة والتي بدأت قبل نحو سبعة أعوام.

ونتيجة لإلغاء سباق السرعة يستمر متسابق دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا في صداة قائمة السائقين بالبطولة متقدما بفارق 27 نقطة على أقرب ملاحقيه الإسباني خورخي مارتن.

وسيقام السباق المقبل في تايلاند في 29 أكتوبر الجاري.

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