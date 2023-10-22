براهيمي يساهم بخمسة أهداف في مباراة واحدة للغرافة في جولة صعود الريان للقمة

ساهم ياسين براهيمي قائد الغرافة في خمسة أهداف في مباراة واحدة ليواصل سجله المميز هذا الموسم بينما استغل الريان تأجيل مباراة السد ليرتقي لصدارة دوري نجوم قطر لكرة القدم في جولة شهدت أربع مباريات فقط.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة السادسة للمسابقة..

* الريان يتصدر رغم سقوط مورينو

انفرد الريان بصدارة الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الغرافة والسد الذي تأجلت مباراته أمام العربي لانشغاله بمواجهته الفيصلي في دوري أبطال آسيا.

وسقط المهاجم الإسباني رودريجو مورينو أثناء تسديد ركلة جزاء وأطاح بها بعيدا عن المرمى قبل أن يهدرها مجددا بعد إعادتها في الفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من أم صلال.

* براهيمي وخمسة أهداف

توج الجزائري براهيمي بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول الماضيين ويبدو أنه يطمح لنيل الجائزة الشهر الجاري بعدما ساهم في خمسة أهداف سجلها الغرافة في الفوز 5-2 على معيذر.

وصنع براهيمي أول ثلاثة أهداف لفريقه الذي يتأخر بنقطتين عن المتصدر قبل تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.

ورفع اللاعب البالغ عمره 33 عاما رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة هدافي المسابقة.

* صحوة البديل دراكسلر لا تكفي

لم تكن جهود الألماني يوليان دراكسلر كافية لعودة الأهلي في النتيجة أمام قطر الذي فاز 4-2 ليحقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

وفور مشاركة البديل دراكسلر سجل هدفين في أربع دقائق ليجعل النتيجة 3-2 قبل نحو 24 دقيقة من النهاية.

لكن راؤول ساندا لاعب قطر سجل هدفه الثاني قرب النهاية لتفشل محاولة اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 في تعديل النتيجة.

* المرخية ينتصر أخيرا

أنهى المرخية سلسلة نتائجه السلبية وحقق أول انتصار له في الموسم على حساب الشمال 2-1.

وبعد خمس هزائم حول المرخية، متذيل الترتيب، تأخره بهدف لانتصار بفضل ثنائية الجامبي يوسف نجي الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز