هاميلتون في المركز الثاني ولوكلير ثالثا..فرستابن يفوز بسباق السرعة في أوستن



تفوق ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات على منافسه القديم لويس هاميلتون ليفوز بسباق السرعة في جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما انطلق من المركز الأول أمس السبت.

وأنهى السائق الهولندي (26 عاما) السباق بفارق 9.465 ثانية عن سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات، الذي شكل خطورة على منافسه في البداية لكنه تراجع بعد ذلك، في السباق المكون من 19 لفة على حلبة الأمريكتين في أوستن.

وحل شارل لوكلير سائق فيراري ثالثا بعد أن تجاوزه هاميلتون في بداية السباق الذي يمنح نقاطا لأصحاب أول ثمانية مراكز.

وسيقام السباق الرئيسي للجائزة الكبرى على حلبة تكساس اليوم الأحد حيث ينطلق لوكلير من المركز الأول بينما يسعى فرستابن لتحقيق انتصاره 50 في سباقات الجائزة الكبرى عندما ينطلق من المركز السادس.

وحصد رد بول وسائقه فرستابن بالفعل لقبي بطولتي العالم للصانعين والسائقين قبل عدة سباقات على النهاية.

وفاز رد بول أيضا في 16 من 17 سباقا هذا العام.

وارتطم فرستابن بالجزء الأمامي من سيارة لوكلير بقوة باتجاه مخرج حارة الصيانة في اللفة الافتتاحية للمنعطف الأول مع اضطرار هاميلتون إلى تجاوز حدود الحلبة لكنه مر من فيراري بدون أي عقوبة.

وفي اللفات المبكرة، ركض فرستابن وهاميلتون بالقرب من بعضهما البعض ليستخدم السائق البريطاني من استخدام جهاز تقليل الاحتكاك لكن سائق رد بول ابتعد عن منافسه.

وقال فرستابن، أول سائق يفوز في ثلاثة سباقات للسرعة في موسم واحد، "كان سباقا متكافئا. لحسن الحظ كان هناك الكثير من المساحة للركض في المنعطف الأول وهذا ساعد كثيرا.

"بعد ذلك كان بإمكاننا الأداء بطريقنا والتحكم في السرعة قليلا. لقد استمتعت قليلا في النهاية ودفعت أكثر قليلا".

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الرابع، ولم يسمح له الوقت بتجاوز لوكلير بينما جاء سيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز الخامس وكارلوس ساينز سائق فيراري، الوحيد الذي بدأ بالإطارات اللينة الأسرع، خلفه في المركزالسادس.

وحل بيير جاسلي سائق ألبين في المركز السابع وحصد جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثامن والنقطة الأخيرة.

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