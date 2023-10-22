ثاد.. منظومة دفاعية تتجاوز الغلاف الجوي لحماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "تفعيل نشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية (THAAD)، إلى جانب بطارية باتريوت إضافية، في مواقع مختلفة من الشرق الأوسط، لزيادة حماية القوات الأمريكية".

ويعد "ثاد" أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدماً، وهي سلاح دفاعي طرفي للارتفاعات العالية، يستهدف إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.

تنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية نظام "ثاد"، وتقول إنه "النظام الوحيد المصمم لاعتراض الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارجه".

يتكون نظام "ثاد" من أجهزة اعتراضية، وقاذفات، ورادار، ووحدة تحكم في الحرائق، ومعدات دعم"، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتتكون بطارية النظام من 9 عربات مجهزة بقاذفات، تحمل كل منها من 6 إلى 8 صواريخ، إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

يعمل النظام عبر اكتشاف الرادار للصاروخ القادم أولاً، على أن يحدد مشغل النظام مستوى التهديد بدقة، ثم تطلق قاذفة مثبتة على شاحنة مقذوفاً يدعى "معترض"، لتدمير الصاروخ البالستي باستخدام الطاقة الحركية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن صواريخ "ثاد" الاعتراضية لا تحتوي على رؤوس حربية متفجرة، لكنها تتحرك بسرعة أكبر من ميل في الثانية، وتضرب الصواريخ الباليستية القادمة بقوة كافية لإحداث انفجار.





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