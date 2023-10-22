سفينتان فلبينيتان تصطدمان بسفينتين صينيتين في بحر الصين الجنوبي

قالت مانيلا، اليوم الأحد، إن سفينتين فلبينيتين اصطدمتا بسفينتين صينيتين في بحر الصين الجنوبي.وكانت السفينتان الفلبينيتان، تنقلان إمدادات إلى القوات المتمركزة في سفينة حربية قديمة ومتهالكة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية قرب منطقة الشعاب المرجانية "سكند توماس شول"، في جزر سبراتلي، والتي تعد نقطة اشتعال بين البلدين.

وقال فريق عمل حكومي فلبيني، إنّ سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية قامت بمناورات خطيرة أدت إلى اصطدامها بقارب إمداد متعاقد مع الجيش الفلبيني، صباح اليوم.

وقال فريق العمل، إن السفينة الصينية اتخذت إجراء استفزازياً وغير مسؤول وغير قانوني. وأفاد فريق العمل إنه في نفس المهمة، اصطدم زورق تابع للميليشيا البحرية الصينية بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني.

إلى ذلك، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن فريق العمل الفلبيني في المنطقة البحرية المتنازع عليه قال إن أعمال الصين الاستفزازية وغير المسؤولة وغير القانونية" عرضت سلامة الطاقم الفلبيني للخطر.

وأكدت الصين عمليتي الاصطدام في المياه المتنازع عليها بالقرب من جزر نانشان. وقالت الصين في بيان، إن قاربا فلبينيا، تجاهل التحذيرات وعبر عن قصد قوس سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، مما نتج عنه حدوث اصطدام محدود.

وأضاف البيان الصيني، أنه بعد ساعتين، تراجعت سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني عن عمد، مما تسبب في اصطدامها بقارب صيد صيني. وقالت الصين، إن المسؤولية تقع بالكامل على الجانب الفلبيني الذي انتهك بصورة صارخة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.

وتقع منطقة سكند توماس شول على بعد نحو 200 كيلومتر غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

وفي عام 1999، أوقفت الفلبين عمدا سفينة "بي آر بي سييرا مادري"، وهي سفينة بحرية قديمة صدئة، في منطقة سكند توماس شول. وهي الآن محطة عسكرية في المنطقة لتعزيز مطالب الفلبين الإقليمية. وتطالب الصين الفلبين بسحب السفينة.

وتقوم السفن الصينية بعملية مراقبة بانتظام وتحاول منع السفن الفلبينية من الوصول إلى المنطقة. وفي أغسطس الماضي، أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية مدافع المياه على السفن الفلبينية التي كانت تنقل الطعام والمياه وغيرها من الإمدادات إلى الجنود الفلبينيين المتمركزين في المنطقة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز