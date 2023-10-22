بطولة فرنسا: مبابي يستعيد شهيته التهديفية ويقود سان جرمان لمواصلة صحوته ونيس يتصدر موقتا

استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب الى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما انتزع نيس الصدارة بحسمه دربي الجنوب أمام مرسيليا 1-0.

في المباراة الاولى على ملعب "بارك دي برانس"، فك مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وسار مبابي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف، على النهج ذاته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، عندما سجل هدفي الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا 2024 في مرمى هولندا 2-1، ثم عاد إلى التألق في ودية الفوز على اسكتلندا 4-1، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء مع تمريره كرة حاسمة.

وهو الفوز الثاني تواليا لسان جرمان بعد الاول على رين ، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشدد باريس سان جرمان الخناق على موناكو المتصدر السابق عندما تقدم عليه بنقطة واحدة برفع رصيده إلى 18 نقطة. ويلعب فريق الإمارة مع ضيفه متز الأحد في ختام المرحلة.

وضغط باريس سان جرمان منذ البداية ونجح في اقتناص ركلة جزاء عبر مهاجمه الدولي البرتغالي غونسالو راموش فانبرى لها مبابي بنجاح (10).

لكن ستراسبورغ ادرك التعادل بعد ثلاث دقائق برأسية للجنوب إفريقي ليبو موثيبا من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (13) لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وعزز باريس سان جرمان تقدمه بالهدف الثاني عندما توغل مبابي داخل المنطقة ومرر كرة زاحفة تابعها سولر من مسافة قريبة داخل المرمى (31).

وأهدر مبابي فرصتين سهلتين في الدقيقتين 42 و53، على غرار برادلي باركولا الذي فضله المدرب الإسباني لويس أنريكي على الجناح عثمان ديمبيليه (35).

ووجه رويس الضربة القاضية للضيوف بمجهود فردي رائع داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه سولر (77).

وأغلق قسم من مدرجات ملعب بارك دي برانس بسبب العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية على الهتافات المعادية للمثليين خلال فوز سان جرمان على مرسيليا برباعية نظيفة في المرحلة السادسة.

وأعرب أنريكي عن ارتياحه بأداء لاعبيه، وقال "هناك قلق منطقي بعد هذه التوقفات الدولية، بسبب صعوبة عودة اللاعبين إلى أجواء المنافسة المحلية. لكن المجموعة أدارت المباراة بشكل جيد جدا".

وأضاف "نحن بصدد اكتشاف اللاعبين الذين لعبوا قليلاً جدًا منذ بداية الموسم، مثل برادلي أو (الكوري الجنوبي كانغ إن) لي أو فابيان (رويس). منحهم وقتا للعب يسمح لهم أيضًا بالتعرف على بعضهم البعض".

وتابع "نحن خطيرون في كل مكان تقريبًا وهذا في مصلحة الفريق".

وفي الثانية على ملعب "ارينا ريفييرا"، حسم نيس دربي الجنوب بتغلبه على ضيفه وجاره مرسيليا بهدف وحيد سجله إيفان غيساند في الدقيقة 79 بعد دقيقة واحدة من طرد مدافع مرسيليا الارجنتيني ليوناردو باليردي لتلقيه الانذار الثاني في مدى ثلاث دقائق.

وتابع نيس انطلاقته المثالية هذا الموسم وحقق فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الان.

ورفع نيس رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة امام باريس سان جرمان ونقطتين امام موناكو.

في المقابل، مني مرسيليا بخسارته الثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري، والثانية في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو خليفة الاسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 سبتمبر الماضي، حيث خسر الاولى أمام مضيفه موناكو 2-3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية امام ضيفه برايتون الانكليزي 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وفاز في الثالثة على لوهافر 3-0 في المرحلة الثامنة.

ويلتقي الأحد أيضا لوريان مع رين، ونانت مع مونبلييه، وليل مع بريست، وتولوز مع رينس، وليون معكليرمون فيران.

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