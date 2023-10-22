اشبيلية يتعهد باتخاذ إجراء ضد مشجع وجه إساءة عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد



تعهد نادي اشبيلية باتخاذ إجراء ضد مشجع جرى إخراجه من مدرجات استاد "رامون سانشيز بيزخوان" خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ريال مدريد 1 / 1 أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بداعي توجيه إساءة عنصرية للنجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال.

ولعب البرازيلي الدولي فينيسيوس لمدة 88 من المباراة، التي شهدت تعادل ريال مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 78 بعد أن تقدم اشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا لاعب الريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74 .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن فينيسيوس كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض للإساءة العنصرية خلال المباراة، وهو ما أكده اشبيلية.

وذكر نادي اشبيلية في بيان :"يود نادي اشبيلية أن يعلن أنه بعد الكشف عن السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، تم التعرف على أحد أفراد الجمهور وإخراجه من الملعب وتسليمه إلى السلطات القانونية."

وأضاف النادي :"سيخضع الشخص أيضًا للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي وسيتم إلغاء عضويته."

وتابع اشبيلية :"يدين نادي اشبيلية جميع السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، وسيعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقا لذلك... هذا السلوك لا ينتمي إلى نادي اشبيلية."

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