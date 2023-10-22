المدفعية الإسرائيلية تقصف عدداً من البلدات في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف، اليوم الأحد،

عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت

وسائل إعلامية لبنانية، اليوم، أن "مدفعية إسرائيل تقصف أطراف الضهيرة وعلما

‫الشعب وسقوط 10 قذائف على أطراف مارون الراس وجبل الباط في عيترون".

وأفادت بأن "محيط علما الشعب والضهيرة يشهد قصفاً عنيفاً من قبل العدو الإسرائيلي".





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