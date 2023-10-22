محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون مع سنغافورة



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ـ حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. رئيس وزراء سنغافورة إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسنغافورة.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة جمال السويدي سفير الدولة لدى سنغافورة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري قد وصل البلاد في وقت سابق في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يرافقه خلالها وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في سنغافورة.

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