طوفان الأقصى... إسرائيل تعلن التأكد من احتجاز 212 رهينة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة، مضيفا أن 307 من جنوده وضباطه منذ بدء معركة“طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الحالي.
وعلى الجبهة الشمالية، قال المتحدث دانيال هاجاري في إفادة صحفية إن إسرائيل تواصل مهاجمة المسلحين الذي يحاولون إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية وإنها قصفت موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على طائرة إسرائيلية.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سقط 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.
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