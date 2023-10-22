طوفان الأقصى... إسرائيل تعلن التأكد من احتجاز 212 رهينة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة، مضيفا أن 307 من جنوده وضباطه منذ بدء معركة“طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الحالي.

وعلى الجبهة الشمالية، قال المتحدث دانيال هاجاري في إفادة صحفية إن إسرائيل تواصل مهاجمة المسلحين الذي يحاولون إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية وإنها قصفت موقعا في لبنان أُطلق منه صاروخ على طائرة إسرائيلية.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سقط 4385 شهيدا بينهم أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

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