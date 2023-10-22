سيتي يستعيد صدارة البريميرليغ وليفربول يحسم الديربي وأرسنال يتعادل مع تشلسي

MENAFN - Amman Net) استعاد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه والصدارة بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريز (7) والنرويجي إرلينغ هالاند (19).

واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعودة قائده لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري وتفادى الخسارة الثالثة تواليا للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وتأثر سيتي كثيرا بغياب نجم وسطه رودري بسبب الإيقاف في المباراتين الأخيرتين وخسرهما أمام ولفرهامبتون وأرسنال، فتنازل عن الصدارة لصالح الأخير وجاره اللندني توتنهام، لكنه استعادها اليوم برصيد 21 نقطة مستفيدا من تعادل أرسنال مع جاره تشلسي 2-2.

وضغط مانشستر سيتي بقوة منذ البداية ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر سجله ألفاريز في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع للوافد الجديد الدولي البلجيكي جيريمي دوكو (7).

وعزز هالاند عندما استغل كرة خاطئة من الكاميروني كارلوس باليبا فانطلق وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس جايسون ستيلي (19).

والهدف هو التاسع لهالاند ليعزز موقعه في صدارة لائحة هدافي الدوري لهذا الموسم.

وعانى سيتي الأمرين في الشوط الثاني أمام تحسن في مستوى برايتون ونجح البديل الإسباني أنسو فاتي المعار من برشلونة في تقليص الفارق له إثر هجمة مرتدة استغل خلالها كرة خاطئة من المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (73).

وطرد أكانجي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتلقيه الإنذار الثاني.

ثنائية لصلاح في ديربي ميرسيسايد

وابتسم ديربي ميرسيسايد الـ243 للريدز، فتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عدديا 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، على ملعب أنفيلد.

ورفع الـ"ريدز" رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع توتنهام ليحتل المركز الثالث بعد سيتي وأرسنال.

وبعد 3 أيام من طلبه "تقديم المساعدة الانسانية فورا " لسكان غزّة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، سجّل صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء دون المبالغة في احتفاله، والثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.

وخسر ليفربول مرّة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كوفيد في فبراير/شباط 2021 على ملعب أنفيلد 2-0 دون جماهير.

وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه 5 مرات في 6 مباريات، قبل أن يخسر 1-2 أمام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيميا فادحا بحقه (إلغاء هدف صحيح)، ويتعادل على أرض برايتون 2-2.

في المقابل، عاد إيفرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في 9 مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط.

ورغم رأسية مبكرة أهدرها دومينيك كالفرت لوين أمام الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول دون إدراك الشباك.

أكمل رجال المدرب شون دايش المباراة 10 لاعبين باكرا، عندما نال المخضرم آشلي يونغ (38 عاما) إنذاره الثاني في الدقيقة 37 إثر خطأ أرعن على جناح ليفربول الكولومبي لويس دياز.

وفي حين عزّز دايش دفاعه مطلع الشوط الثاني، دفع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي يفتقد مهاجمه الهولندي المصاب كودي خاكبو، بالأوروغوياني داروين نونيز وهارفي إليوت.

حصل المضيف على ركلة جزاء إثر عرضية من دياز ارتدت من يد المدافع البديل مايكل كين، ترجمها صلاح قوية عكس ارتماء الحارس الدولي جوردان بيكفورد (75).

ومنع بيكفورد الشاب إليوت من تعزيز الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرته الصاروخية البعيدة ببراعة إلى ركنية، ثم احتضن الشباك الجانبي تسديدة قريبة من البرتغالي ديوغو جوتا (90+2).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انطلق نونيز بمرتدة مررها نموذجية لصلاح المتربص فوضعها في الشباك هدفا ثانيا (90+7)، ليحقق ليفربول الأهم ويتصدر متفرغا لمواجهة تولوز الفرنسي الخميس القادم في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

أرسنال يتعادل مع تشلسي

حول أرسنال تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه تشلسي ويحافظ على انطلاقته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي.

وتقدم تشلسي بعد ربع ساعة من البداية بركلة جزاء عبر كول بالمر بعد أن ارتقى مدافع أرسنال وليام ساليبا ليتصدى لمحاولة ميخايلو مودريك لترتطم ضربة رأس من اللاعب الأوكراني بيد منافسه ليقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأضاف مودريك الهدف الثاني لتشلسي بعد 3 دقائق من نهاية الاستراحة عندما وضع الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى من فوق رأس الحارس ديفيد رايا.

وارتكب كل من رايا وروبرت سانشيز حارس تشلسي أخطاء خلال المباراة المثيرة، وتسبب خطأ من سانشيز في الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 76 عبر رايس الذي اقتنص الكرة وأرسلها في المرمى المفتوح.

وأسكت البديل تروسار الجماهير في ملعب ستامفورد بريدج بتسديدة متقنة بعد تمريرة عرضية متقنة من بوكايو ساكا في الدقيقة 84 ليمنح فريقه نقطة ويبقيه في صدارة الترتيب (21 نقطة) لكن بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي استعاد الصدارة.