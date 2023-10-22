إشبيلية وراموس يوقفان سلسلة انتصارات ريال مدريد القياسي

MENAFN - Amman Net) فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع على التوالي بتعثره أمام مضيفه إشبيلية 1-1 اليوم السبت في قمة نارية ضمن الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ريال مدريد رقما قياسيا في المباراة؛ إذ أصبح أول فريق يلعب 3 آلاف مباراة في الدوري الإسباني.

وافتتح النمساوي دافيد ألابا العائد إلى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التسجيل لإشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74) قبل أن يعادل داني كارفاخال النتيجة للنادي الملكي (78).

ورغم تعادله، بقي فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق، وتحديدا جيرونا الثاني (22 نقطة) وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان غدا الأحد.

أما إشبيلية الجريح، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز 13، لكن ذلك قد يشكّل حافزا لانطلاقة جديدة، لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

واتجهت الأنظار إلى المباراة الأولى منذ عام 2005 بين لاعب إشبيلية الجديد سيرخيو راموس (37 عاما) وفريقه السابق ريال مدريد الذي لعب معه 16 موسمًا، وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية في صفوفه، وحتى عندما تركه عام 2021 للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لم يلعب في مواجهته لأنه كان مصابا خلال مباراتي العملاقين الإسباني والفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مارس/آذار 2022.







راموس ارتدى قميص ريال مدريد 16 موسمًا (رويترز)

غادر راموس إشبيلية بشكل مثير للجدل إلى العاصمة الإسبانية في سن 19، وهو الأمر الذي لم ينسه بعض المشجعين أبدا، رغم أن الأغلبية رحّبت بعودته بأذرع مفتوحة هذا الصيف.

كما خاض إشبيلية مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ألونسو خليفة مينديليبار المقال من منصبه بعد البداية السيئة للفريق الأندلسي، حيث حقق فوزين فقط من أول 8 مباريات.

وأمام حشد جماهيري غفير، جاءت أحداث الشوط الأول مليئة بالإثارة مع إلغاء هدفين للريال، إضافة إلى كرة خطيرة للكرواتي إيفان راكيتيتش أبعدها كارفاخال برأسه من على خط المرمى.

وظنّ الضيوف انهم افتتحوا التسجيل مبكرا عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بعدما وصلت إليه الكرة إثر دربكة داخل المنطقة قبل أن يسدّد داخل المرمى إلا أنّ هدفه ألغي بداعي التسلل (4).

وبعد 4 دقائق فقط، كاد الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام أن يعزّز غلته من الأهداف هذا الموسم من هجمة مرتدة إلا أن الحكم كان أطلق صافرته بسبب خطأ احتسبه على زميله فالفيردي (8).

وفي ظل وتيرة سريعة، كاد راكيتيتش أن يمنح أصحاب الأرض التقدم، إلا أنّ كرته أبعدها كارفاخال برأسه من على خط المرمى، قبل أن يسدّد الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس كرة تصدى لها كيبا (23).

وتبادل الفريقان الهجمات في الوقت المتبقي من الشوط الأول إلا أن سلبية النتيجة استمرت حتى الدقيقة 74 عندما سجّل ألابا هدفا عن طريق الخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونيا حاول إبعادها من أمام المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وكان ردّ ريال سريعا وبعد 4 دقائق عندما استغل كارفاخال كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها الألماني توني كروس فتابعها برأسه داخل المرمى.

وكاد راموس أن يصعق فريقه السابق بكرة رأسية، لكن محاولته تصدى لها كيبا في الرمق الأخير لترتطم بالعارضة (80)، وأخرى أمام المرمى إثر ركلة حرة جانبية تابعها برأسه فوق العارضة.