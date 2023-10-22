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17 شاحنة محملة بدفعة مساعدات ثانية تستعد لدخول غزة اليوم

10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد 17 شاحنة مساعدات للدخول إلى غزة عبر معبر رفح، الأحد، لتصبح ثاني دفعة إغاثية تدخل القطاع المحاصر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.


وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أن الشاحنات تحتوي كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.


وأمس السبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية. سكاي نيوز


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