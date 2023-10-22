17 شاحنة محملة بدفعة مساعدات ثانية تستعد لدخول غزة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد 17 شاحنة مساعدات للدخول إلى غزة عبر معبر رفح، الأحد، لتصبح ثاني دفعة إغاثية تدخل القطاع المحاصر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.
وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء خالد زايد، أن الشاحنات تحتوي كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.
وأمس السبت وصلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية. سكاي نيوز
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