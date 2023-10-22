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لسداد الديون... طرح صحيفة شهيرة جداً للبيع في بريطانيا

10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طُرحت مجموعة "ذي ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة.

و ذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة "تلغراف ميديا غروب" ومجلة "ذي سبيكتايتور"، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون، عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين".

سكاي نيو

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