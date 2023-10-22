لسداد الديون... طرح صحيفة شهيرة جداً للبيع في بريطانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طُرحت مجموعة "ذي ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة.
و ذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة "تلغراف ميديا غروب" ومجلة "ذي سبيكتايتور"، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون، عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين".
سكاي نيو
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