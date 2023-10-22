وزير الطاقة يتابع العمل على مبادرات قطاعي الطاقة والتعدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 لقطاعي الطاقة والتعدين، بحضور ضباط ارتباط مؤسسات القطاع المعنية.



وتناول الاجتماع استعراض ما انجز على مراحل وانشطة الأولويات المطلوبة خلال شهر تشرين الأول لعام 2023 و الاطلاع على الأنشطة والأولويات المنجزة خلال الربع الثالث لقطاعي الطاقة والتعدين.



ووجه الخرابشة ضباط ارتباط المؤسسات الى المتابعة المستمرة لنظام متابعة الأداء الحكومي، ضمن المواقيت الزمنية المحددة لكل خطوة متعلقة بالأولويات، والسرعة في تنفيذ الخطوات المحددة مسبقا في الأولويات المطلوب انجازها من قبل مؤسساتهم وبالشراكة مع الوزارة خلال شهر تشرين الأول الحالي، وبما يضمن تقدم سير عمل الأولويات كما هو على أرض الواقع.