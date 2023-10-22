أوقاف غزة: الاحتلال دمر 31 مسجداً بشكل كامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، إن جيش الاحتلال دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، بالغارات التي شنها خلال 48 ساعة.



وأضافت الوزارة، أن حصيلة عدد المساجد المُدمرة منذ بدء العدوان على غزة وصلت إلى 31 مسجداً، إضافة إلى تدمير مقر إذاعة القرآن الكريم.



وتابعت، أن الاحتلال يواصل انتهاك المحرمات الدينية والإنسانية والقوانين الدولية في اعتدائه المتواصل على قطاع غزة، وكان للمساجد نصيب كبير من الدمار الهائل.

