أوقاف غزة: الاحتلال دمر 31 مسجداً بشكل كامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، إن جيش الاحتلال دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع، بالغارات التي شنها خلال 48 ساعة.
وأضافت الوزارة، أن حصيلة عدد المساجد المُدمرة منذ بدء العدوان على غزة وصلت إلى 31 مسجداً، إضافة إلى تدمير مقر إذاعة القرآن الكريم.
وتابعت، أن الاحتلال يواصل انتهاك المحرمات الدينية والإنسانية والقوانين الدولية في اعتدائه المتواصل على قطاع غزة، وكان للمساجد نصيب كبير من الدمار الهائل.
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