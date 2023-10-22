صحيفة: العقوبات ضد روسيا أضرت بالصيادين اليابانيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Hokkaido Shimbun، بأن الصيادين اليابانيين يعانون بشدة بسبب العقوبات التي فرضتها بلادهم على روسيا.



ونقلت الصحيفة عن بعض الصيادين قولهم: "نأمل بالتوجه إلى الصيد مرة أخرى هذا العام في مياه جزر الكوريل الجنوبية، لكن يتم تنظيم هذا الصيد عبر المفاوضات السنوية بين روسيا واليابان، والتي لم تتم في عام 2023. لذا، للأسف ليس لدينا خيار آخر".

ووفقا للصحيفة، سيضطر معظم الصيادين من هوكايدو الآن إلى ممارسة الصيد البحري في منطقة شبه جزيرة نيمورو. ويشدد الصيادون على ضرورة قيام الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم، وأضافوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة صيد الأسماك حتى تقوم موسكو وطوكيو بتحسين العلاقات الثنائية.

وفي يناير من هذا العام، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأنها أبلغت طوكيو باستحالة إجراء مشاورات حكومية ثنائية بشأن صيد الموارد البحرية في منطقة جزر الكوريل الجنوبية بسبب سياسة اليابان المناهضة لروسيا.

RT