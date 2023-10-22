فيديو يدمي القلب من غزة.. ممرضة تفجع باستشهاد شقيقتها
التاريخ
10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 16 يوماً.
وخلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يدمي القلب لممرضة تفاجأت باستشهاد شقيقتها في القصف الإسرائيلي.
فيما يمكن سماع الممرضة المكلومة تبكي بحرقة وتصرخ منادية شقيقتها.
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