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فيديو يدمي القلب من غزة.. ممرضة تفجع باستشهاد شقيقتها

10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتوالى المآسي في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا منذ 16 يوماً.


وخلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يدمي القلب لممرضة تفاجأت باستشهاد شقيقتها في القصف الإسرائيلي.


فيما يمكن سماع الممرضة المكلومة تبكي بحرقة وتصرخ منادية شقيقتها.


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