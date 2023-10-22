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رسالة جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة.. وهذا ما جاء بها

10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال سكان في غزة إنهم تلقوا تحذيرا جديدا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه.


وأضاف التحذير أن "من يظل في مكانه قد يتم تحديد هويته على أنه متعاطف مع منظمة إرهابية".
ووصل التحذير على منشورات عليها شعار جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الهواتف المحمولة، في أنحاء قطاع غزة.


وذكر المنشور: "تحذير عاجل لسكان غزة. وجودكم إلى الشمال من وادي غزة يعرض حياتكم للخطر. من يختار عدم مغادرة شمال غزة إلى الجنوب من وادي غزة قد يتم تحديده على أنه متواطئ في منظمة إرهابية". سكاي نيوز




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