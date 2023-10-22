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صحيفة: سوناك قرر إقامة سياج خشبي حول قصره

10/22/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة The Mail on Sunday، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرر نصب سياج خشبي بالقرب من قصره في قرية كيربي سيجستون (شمال يوركشاير).


ووفقا للطلب الذي أرسله رئيس الحكومة البريطانية إلى السلطات البلدية، يجب أن يغطي السياج البالغ طوله 50 مترا وارتفاعه 1.2 متر، آخر منطقة مفتوحة أمام المنزل ليكون بمثابة "حاجز متواضع يمنع التطفل على المنطقة المسكونة في القصر".


ونوهت الصحيفة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد تعرض القصر للاقتحام في أغسطس الماضي، من جانب نشطاء Greenpeace.


وأشارت المقالة إلى أنه لم تكن هناك أي حراسة للموقع في ذلك الوقت، ولم يتواجد بالقرب منه أي عناصر من الشرطة.


خلال ذلك الحادث، تسلق العديد من نشطاء المنظمة المذكورة أعلاه، إلى سطح قصر تبلغ قيمته 2.4 مليون دولار، واحتجاجا على تطوير حقول النفط والغاز الجديدة، قاموا بتغطية واجهة المبنى بقماش أسود مساحته 200 متر مربع. ووقف ممثلان آخران للمنظمة أمام المبنى حاملين لافتة كتب عليها "ريشي سوناك - عائدات النفط أم مستقبلنا؟".


ولم يكن رئيس الوزراء نفسه في المنزل، بل كان يقضي إجازة في كاليفورنيا مع عائلته. واعتقلت الشرطة خمسة متظاهرين. وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة.


ويشار إلى أن سوناك، الذي نجح في مجال الاستثمار، اشترى هذا القصر المؤلف من طابقين مع حديقة وبحيرة مع زوجته أكشاتا مورثي في عام 2015، حتى قبل أن يقرر دخول السياسة.
روسيا اليوم

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