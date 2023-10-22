نجيب ميقاتي: نعمل على منع تمدد حرب غزة إلى لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها بيروت دولياً وعربياً واللقاءات المحلية، مستمرة بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إليه.
وأوضح ميقاتي اليوم الأحد: "إنني أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين من جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن ادخر كل الجهود لحماية لبنان".
وتشهد حدود لبنان مع الاحتلال تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي تقريبا.
وتعهد نائب الأمين العام لحزب الله بأن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا ما شنّ هجوماً برياً في قطاع غزة. النشرة
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