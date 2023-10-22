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نجيب ميقاتي: نعمل على منع تمدد حرب غزة إلى لبنان

10/22/2023 5:14:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها بيروت دولياً وعربياً واللقاءات المحلية، مستمرة بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إليه.
وأوضح ميقاتي اليوم الأحد: "إنني أتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين من جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، لكنني لن ادخر كل الجهود لحماية لبنان".
وتشهد حدود لبنان مع الاحتلال تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي تقريبا.
وتعهد نائب الأمين العام لحزب الله بأن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا ما شنّ هجوماً برياً في قطاع غزة. النشرة




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