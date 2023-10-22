توافق نيابي على انتخاب لجان دائمة - أسماء

توافق نيابي على انتخاب لجان دائمة - أسماء
التاريخ
10/22/2023 5:14:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على انتخاب لجان مجلس دائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتاليا اللجان التي جرى التوافق على اختيار أعضائها حتى الآن:
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