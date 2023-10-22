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توافق نيابي على انتخاب لجان دائمة - أسماء

10/22/2023 5:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على انتخاب لجان مجلس دائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا اللجان التي جرى التوافق على اختيار أعضائها حتى الآن:



















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