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الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة الآن بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

10/22/2023 4:31:04 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي
مناطق الجمهورية
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.



ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية،
حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره
على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف
على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة
وحزوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.




















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