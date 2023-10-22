صحف عربية تبرز استضافة مصر لقمة السلام لبحث تطورات القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أبرزت عدد من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي أبوظبي.. ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " قمّة القاهرة وامتحان الإنسانية" - أن "قمة القاهرة للسلام"، التي انعقدت أمس /السبت/ سعت إلى تشخيص الأوضاع في الصراع الدائر بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتداعيات الخطرة المحتملة على المنطقة، إذا لم يتوقف التصعيد الذي ينذر بتهديدات كبيرة، قد تضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انعدام التوافق الدولي على صيغة مشتركة، تعيد قطار السلام إلى سكته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "قمة القاهرة" كانت بمستوى الأحداث الاستثنائية الجارية، وتميزت بحضور عربي ودولي كبيرين، وتغطية إعلامية واسعة، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي من أبرز القادة المشاركين لتأكيد جهود الإمارات ضمن العمل المشترك مع أشقائها وأصدقائها، للحيلولة دون توسع الصراع عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، حيث عبر الرئيس الإماراتي عن هذا الموقف في كل اتصالاته منذ تفجر الأزمة.. وشدد على ذلك مجدداً في "قمة القاهرة"، وقبلها في "قمة الرياض" بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

وفي المنامة.. ذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "البحرين وقمة السلام" أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة المدعوين للقمة لما يربط البحرين بأشقائها من وئام وللدور الذي تقوم به من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم؛ فقد اختارت نهج السلام ونبذ العنف واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات.

وفي الرياض.. أبرزت صحيفة "عكاظ" السعودية، تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها أمس لدى ترؤسه نيابةً عن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المشارك في قمة القاهرة للسلام، على أن السعودية تؤكد رفضها القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن شكره لجمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وفي بغداد.. أبرزت صحيفة "الصباح" العراقية دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه أمس وفد العراق في قمة القاهرة للسلام، إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار غزة وتأكيده أن العراق لنْ يتأخر عن تقديم أية مساعدة ممكنة للقطاع المحاصر ويرفض محاولات إفراغ غزة من أهلها.



ونوهت الصحيفة بإجراء "السوداني"، على هامش القمة مباحثات مع عدد من الزعماء من أجل حشد التأييد العربي والدولي، لدعوة العراق لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وفكّ الحصار المفروض على غزة.



وفي مسقط.. نوهت صحيفة "عمان" العمانية بمشاركة رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق آل سعيد، نيابة عن سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، في قمة القاهرة للسلام أمس ، وتأكيده على رفض سلطنة عمان التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسِّلم في تحقيق الغاية المنشودة نحو السّلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدولي.

وفي الدوحة.. قالت صحيفة "الشرق" القطرية، في افتتاحيتها، إن مشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في "قمة القاهرة للسلام" أمس تمثل تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والعمل على المساهمة الفاعلة في كل الجهود الدولية الهادفة لتخفيض التصعيد وإيقاف استهداف المدنيين وعدم تجاوز معايير القوانين الدولية وحقوق الإنسان.