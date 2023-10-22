Sunday, 22 October 2023 01:23 GMT

الخارجية اليابانية: مصر تلعب دورا محوريا لإنهاء النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى

10/22/2023 4:31:04 AM
(MENAFN- Youm7) وصفت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، كوباياشي ماكي، الدور الذي تضطلع به مصر في سبيل إنهاء الاضطرابات والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بـ "المحوري والمهم".. مشددة على التزام اليابان بالعمل مع الشركاء الدوليين، وخاصة مصر، للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

وأعربت ماكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – عن تقدير بلادها اتخاذ الدولة المصرية زمام المبادرة واستضافة قمة القاهرة السلام، مشيرة إلى استعداد اليابان التام للتعاون مع مصر والدول الإقليمية والشركاء الدوليين، في سبيل الوصول إلى حل فوري للوضع الإنساني والعمل كذلك على حل طويل الأمد لتلك القضية.

وثمّنت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية خطوة استعادة العمل بمعبر رفح البري، لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مضيفة: "نحن مرتاحون لهذا الإجراء بالغ الأهمية، ومعرفة أن عملية تسليم المواد الإنسانية قد بدأت لأول مرة منذ اندلاع الاضطرابات والنزاع الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضحت أن اليابان قدمت حزمة مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، لافتة إلى استعداد بلادها النظر في تقديم مساعدات إضافية في الوقت المناسب "بناءً على الاحتياجات وتطورات الوضع".

كما أكدت دعم اليابان لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سبيل تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشارت ماكي إلى أنه: "يجب ألا نسمح بأن يعيق الوضع الحالي والأزمة القائمة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقالت ماكي، إن حكومة بلادها ملتزمة بثلاث أولويات رئيسية، هي الإفراج الفوري عن الرهائن لدى حركة حماس، وضمان أمان وسلامة المدنيين لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة تهدئة الوضع بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن اليابان تطالب كل الأطراف المعنية بالأزمة القائمة، بضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.








MENAFN22102023000132011024ID1107282294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث