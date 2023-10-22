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شهداء فى سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

10/22/2023 4:31:02 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد 50 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس ، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

واستشهد عدد آخر من لم يتحدد - حسب المصادر - جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا.

واستشهد فلسطينيون في قصف 3 منازل برفح جنوب غزة، وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مُخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراض زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد شاب آخر، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في مُخيم "جنين" لترتفع الحصيلة إلى شهيدين و3 إصابات.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي بأنه جرى التعرف على واحد من الشهيدين جراء استهداف مسجد "الأنصار" وهو محمد حسين عبد الحفيظ، في حين وصل الشهيد الآخر أشلاءً إلى المُستشفى، ولم يتسن التعرف على هويته بعد.

وأصيب 3 مواطنين بجروح جراء عملية القصف، أحدهم بشظايا.

وأعلنت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، تأخير الدوام بمدارس جنين ومخيمها، حفاظا على سلامة الطلبة، نتيجة الأوضاع التي تمر بها المدينة ومخيمها، عقب استشهاد الشابين.







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