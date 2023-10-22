صحيفة إسبانية: حرب غزة اختبار جديد للاقتصاد الأوروبى الضعيف بعد أزمة أوكرانيا

MENAFN - Youm7) يتعرض اقتصاد الدول الأوروبية فى الوقت الحالى لاختبار جديد بسبب حرب غزة والصراع القائم بعد هجمات اسرائيل على القطاع ، فعلى الرغم من أنه بعيدا عن حدوده ولكنه يهدد أيضا يجعل أوروبا المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس والحرب فى أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "لابوث دى جاليسيا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تُرجم مجموع الصراع العربي والتوترات المتعلقة بالطاقة بالنسبة لأوروبا إلى التضخم. وعندما بدا الأمر أكثر سيطرة مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، فقد تعاني الأسعار من زيادات جديدة في هذه الفترة الأخيرة من العام، حيث أن كل شيء يعتمد

على ارتفاع سعر الوقود.

وتشير مصادر القطاع إلى بقاء الأسعار تحت السيطرة بسبب تراجع الاستهلاك بعد فصل الصيف. ويمكن ملاحظة ذلك في الديزل، الذي سيبدأ الطلب عليه في الزيادة خلال أيام قليلة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح جونزالو إسكريبانو، الباحث الرئيسي ومدير برنامج الطاقة وتغير المناخ في معهد إلكانو الملكي: "لم يحدث شيء لأنه لم يكن هناك انقطاع في الإمدادات ولم يحدث سوى عدد قليل من الصدمات في الأسواق". لكن "الموجة الجيوسياسية كبيرة لدرجة أنها ستصل إلينا مهما بعدنا".

وأشار إلى أن أفضل شيئا لقياس التأثير الذي يمكن أن يحدثه الصراع في غزة هو النفط، الذى ارتفع سعره أكثر من 10% منذ اندلاع الحرب.

وتتوقع تقديرات البنك المركزي الإسباني نهاية العام بمتوسط تضخم يبلغ حوالي 4%، لا علاقة له بنسبة 8.4% لعام 2022، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الاستقرار البالغ 2% .

وقال خافيير ريفاس، خبير اسبانى فى الاقتصاد، إن "الصراع سيتسبب في ضغوط تضخمية من شأنها أن تثير التساؤلات حول نهاية دورة المعدل التصاعدي". "كل هذا يؤثر على الركود المحتمل، لفترة أطول إلى حد ما في الاقتصادات المركزية في منطقة اليورو واحتمال أن تعاني بلدان أخرى، مثل إسبانيا، من انخفاض النمو".







