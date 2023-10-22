السومرية نيوز: استهداف قاعدة عين الأسد بثلاثة صواريخ فى محافظة الأنبار

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار لقصف بثلاثة صواريخ.

وأشارت القناة إلى أن الصواريخ -من نوع "جراد"- تم إطلاقها من قرية في ناحية البغدادي المحاذية للقاعدة، مبينة أن أحد هذه الصواريخ سقط داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة".

يشار الى أن قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل تعرضتا قبل أيام إلى قصف صاروخي مماثل، ما أسفر عن أضرار مادية لحقت بالقاعدتين.

جدير بالذكر أن قاعدة عين الأسد تعد ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار قرب نهر الفرات.



