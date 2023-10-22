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فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية للعام 2023

10/22/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة عين شمس ، فتح باب التقدم لجوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023، وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:



العلوم الطبية (ثلاث جوائز)

- العلوم الهندسية (جائزتان)

– العمارة (جائزة واحدة)

- العلوم التكنولوجية (جائزتان)

- العلوم التربوية (جائزة واحدة)

- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز)


- العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز)

- العلوم الزراعية (جائزة واحدة)



بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:



العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.



العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).



العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).



العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).



العلوم الاجتماعية (جائزتان)



ويتم الإعلان لدى كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لنيل جوائز الجامعة (التقديرية – التشجيعية) واستلام المستندات المطلوبة للتقدم حتى 31 ديسمبر 2023
مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.



ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز
وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.
















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