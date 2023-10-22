وزير الصحة يتوجه إلى محافظة سوهاج لتفقد عددا من المنشآت الطبية

(MENAFN
- Youm7) توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصح والسكان، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عددا من المنشآت الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.
وقال «عبدالغفار» إنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات وهيئات الوزارة بعدد من المراكز في محافظة سوهاج.
يرافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.
MENAFN22102023000132011024ID1107282287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.