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وزير الصحة يتوجه إلى محافظة سوهاج لتفقد عددا من المنشآت الطبية

10/22/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصح والسكان، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، لتفقد عددا من المنشآت الطبية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.



وقال «عبدالغفار» إنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات التابعة لمختلف قطاعات وهيئات الوزارة بعدد من المراكز في محافظة سوهاج.



يرافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.
















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