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كهرباء القناة: الانتهاء من تركيب مليون و747 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن

10/22/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه فى إطار حرص الشركة على التطوير المستمر للوصول لأعلى معايير الدقة تم تزويد إدارات العدادات بـ power clamp meter
والتي تتيح قياس التيارات والجهد والزوايا بين التيار والجهد للثلاث فازات لمراجعة التوصيلات والتأكد من سلامتها .



وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبق الدفع بلغ 309 آلاف 963 عدادا خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل عدد 265158 عدادا للعام المناظر وبالتالى أصبح ما تم تركيبه بالشركة مليون و747 ألفا 664 عدادا مسبوق الدفع.



وأوضح أبو وردة أن هناك 35% من إجمالى عدد المشتركين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لديهم عدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن قيمة الشحنات للعدادات مسبقة الدفع ارتفعت من 2.4 مليار جنيه إلي 4.03 مليار جنية بنسبة زيادة 53%.


















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