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آداب عين شمس تنظم ندوة بعنوان نصر أكتوبر وقيم الأسرة المصرية

10/22/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم الاجتماع أولى فعاليات الموسم الثقافي للقسم، وهي ندوة بعنوان "نصر أكتوبر وقيم الأسرة المصرية" تحت رعاية الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حاضرت بالندوة الدكتور إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع، وقدمت للندوة الدكتورة شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع وسفيرة مصر السابقة باليونسكو.



وافتتحت الندوة الدكتورة حنان محمد سالم أستاذ علم الاجتماع ووكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وأشارت إلى عراقة القسم وتاريخه الكبير في العطاء الأكاديمي والإنساني والعلمي والتثقيفي منذ سنوات وسنوات، وأحد أهم الدعائم الأساسية للكلية.



ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بموضوع الندوة الذى يناقش البعد الاجتماعي ودور الأسرة والقيم المصرية الأصيلة في نصر أكتوبر المجيد، وأهمية تعريف الأجيال الجديدة بأن الاستقرار الذى ننشده وننعم به الآن جاء نتيجة التضحيات التي قدمها جيل النصر، وأن الشخصية المصرية لديها من المخزون الحضارى ما يجعلنا نطمئن أننا نقف على أرض ثابتة ولن نتأثر بأى متغيرات حديثة أو دخيلة، ولذلك لا بد من أن تلتفت الأسرة المصرية إلى الأبناء لأن هناك عدو مستتر وراء بعض قنوات وسائل التواصل الاجتماعي يريد أن ينشر القيم السلبية، والإحباط والشائعات، وليس هناك شك في أن التغيرات في المنظومة القيمية للمجتمع نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المجتمع المصرى، أدت إلى اندثار القيم الأصيلة في المجتمع المصرى، لذا لا بد من الصحوة الاجتماعية من خلال تضافر جهود التعليم الأساسي والأسرة والمعلمين وأساتذة الجامعة ليقدموا القدوة الحسنة والقيم الإيجابية لهذا الجيل للتسلح بها بجانب قوة المعرفة والعلم والتمسك بالدين والأخلاق والسلوك القويم.



وقالت الدكتورة إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع، فى كلمتها: "خمسون عاما مرت على انتصار أكتوبر المجيد، نحاول أن لا نجعلها مجرد ذكرى سنوية، خاصة ونحن نعيش أحداثا دامية فى فلسطين الحبيبة التى استحضر شعبها روح أكتوبر فى اليوم السابع منه عام 2023 وقد بات مؤكدا حاجة أبنائنا إلى استحضار روح أكتوبر التى أعادت لمصر وشعبها العزة والكرامة ورسخت قيم الوحدة الوطنية والولاء والانضباط والعمل الجاد وغيرها من القيم المصرية الأصيلة.



وأكدت أهمية استعادة دور الأسرة والمجتمع المدنى والمدارس والجامعات والإعلام لتعريف الأبناء بتاريخهم ونشر روح أكتوبر، حيث لا توجد أسرة مصرية إلا وشارك أحد أبنائها فى الانتصار ليتعلم الأبناء من الأجيال الجديدة أنه يمكن التغلب على الصعاب وكيف يمكن بالمثابرة وبالجد والصبر وإتقان العمل وتحويل الفشل والشعور باليأس الى نجاح وثقة واعتزاز بالنفس بشرط التمسك بالوحدة والحفاظ على الوطن".
















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