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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الشيشينى ضمن مشروع تأهيل ترعة المريوطية

10/22/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازي لها ومحيط الطريق الدائري، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.
وتابع المحافظ أعمال تطوير الطريق على جانبى الترعة والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وإزالة للتعديات علي خطوط التنظيم ورصفه، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممشي سياحي وتدبيش عدد من القطاعات بمسار الترعة.
ووجه محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال والالتزام بخطوط التنظيم، مشددا على رفع نواتج الأعمال والرتش بشكل فورى.
وتفقد المحافظ ساحات انتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة والنقاط التجارية، موجهاً بالالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال ومشددا علي الشركات المنفذة بالتعامل الحازم حيال عدم الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال.

وعاين المحافظ موقع إنشاء يوتيرن أسفل كوبرى الشيشينى، مشيراً إلى أنه تم مراعاة كل للمعايير المرورية اللازمة لتحقيق الانسيابية المرورية وعدم إعاقة الحركة بمواقع الدورانات.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية
ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.


محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الشيشينى (1)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الشيشينى


محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة الشيشينى








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