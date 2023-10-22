روسيا تعلن تصنيع كاسحة جليد نووية جديدة

MENAFN - Youm7) أعلن مصنع روسي لبناء السفن اليوم الأحد أنه يعمل على تطوير كاسحة جليد نووية جديدة في إطار المشروع الحكومي "22220".



وذكر بيان صادر عن المصنع - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تعمل ورشات مصنعنا على تصنيع كاسحة الجليد النووية الجديدة التي نطورها في إطار المشروع الحكومي 22220، ومؤخرا بدأت عملية شحن مفاعل (RITM-200) المخصص لهذه السفينة من موقع الإنتاج التابع لمؤسسة روساتوم في بودولسك".



وأضاف البيان: "هذا هو المفاعل التاسع من نوع RITM-200 الذي تصنعه روساتوم لكاسحات الجليد النووية، ومن المفترض أن ترسل روساتوم مفاعلا آخر لنا قبل نهاية العام الجاري ".



وتطور روسيا السفن في إطار المشروع "22220" لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.