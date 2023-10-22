إسرائيل تعلن إخلاء 14 منطقة جديدة على حدود لبنان

MENAFN - Youm7) أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ، والناطق بلسان الجيش، في بيان مشترك، الأحد، أن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع قررت إضافة بلدات أخرى إلى خطة إخلاء سكان شمال البلاد (على الحدود مع لبنان) الممولة من الدولة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافا أن وزير الدفاع يوآف جالانت، أصدر الموافقة على إضافة البلدات، وتم إبلاغ قيادة المنطقة الشمالية، ورؤساء المجالس بالقرار قبل قليل، على أن تتولى السلطات المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع، إدارة البرنامج.

وأوضح البيان أن المناطق الـ 14 المضافة إلى البرنامج، هي شانير، ودان، وبيت هليل، وشار يشوف، وجوشر، وليمان، وميتزفاه، وإيلون، وجورين، وجارنوت هجليل، وابن مناحيم، وساسا، وتسابون، وراموت نفتالي.



