إسرائيل تعلن إخلاء 14 منطقة جديدة على حدود لبنان

(MENAFN
- Youm7) أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ، والناطق بلسان الجيش، في بيان مشترك، الأحد، أن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع قررت إضافة بلدات أخرى إلى خطة إخلاء سكان شمال البلاد (على الحدود مع لبنان) الممولة من الدولة.
وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضافا أن وزير الدفاع يوآف جالانت، أصدر الموافقة على إضافة البلدات، وتم إبلاغ قيادة المنطقة الشمالية، ورؤساء المجالس بالقرار قبل قليل، على أن تتولى السلطات المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع، إدارة البرنامج.
وأوضح البيان أن المناطق الـ 14 المضافة إلى البرنامج، هي شانير، ودان، وبيت هليل، وشار يشوف، وجوشر، وليمان، وميتزفاه، وإيلون، وجورين، وجارنوت هجليل، وابن مناحيم، وساسا، وتسابون، وراموت نفتالي.
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