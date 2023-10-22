البنتاجون: خطوات عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط لتعزيز موقف القوات حال أى تصعيد

MENAFN - Youm7) أعلنت الولايات المتحدة عن سلسلة من الخطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، تحسباً لأيّ تصعيد في المنطقة.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الالكتروني ، "إنه بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن في شأن تصعيد إيران الأخير ، والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ، وجّهت بسلسلة من المزيد من الخطوات لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".



وأضاف "أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز جهود الردع الإقليمية وتزيد من الحماية للقوات الأمريكية في المنطقة وتساعد في الدفاع عن إسرائيل ".. على حد قوله.



وأوضح أنه أمر "بإعادة توجيه حركة حاملة الطائرات (يو أس أس دوايت دي أيزنهاور) إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وكذلك المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية فورد التي تعمل حالياً شرق البحر المتوسط"..قائلا "أن هذه الإجراءات سوف تزيد من وضع قوتنا وتعزز قدراتنا وقدرتنا على الاستجابة لمجموعة من حالات الطوارئ".



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي"لقد قمت أيضاً بتنشيط نشر بطارية الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية (ثاد) إضافة إلى كتائب باتريوت إضافية في مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية".



وقال أوستن "إنّه وضع عدداً إضافياً من القوات على أهبة الاستعداد لنشر الأوامر في إطار التخطيط الحكيم للطوارئ، لزيادة استعدادهم وقدرتهم على الاستجابة بسرعة كما هو مطلوب" .. مضيفا أنه سيواصل تقييم متطلّبات وضع القوات الأمريكية في المنطقة والنظر في نشر المزيد من القدرات حسب الضرورة.