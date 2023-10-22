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إجراء الانتخابات الرئاسية في سريلانكا العام المقبل

10/22/2023 4:30:57 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد في عام 2024 ، وفقا لدستور سريلانكا.


وقال ويكرمسينجه، في المؤتمر الذي عقده "الحزب الوطني المتحد"، إنه من المقرر أيضا أن تتبع الانتخابات الرئاسية انتخابات عامة، بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية.


وأكد الرئيس السريلانكي خلال المؤتمر التزامه بتعزيز اقتصاد البلاد من خلال جعل سريلانكا دولة ذكية.


وبناء على ذلك، حدد ويكرمسينجه الجدول الزمني للانتخابات المقبلة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية، وأضاف أنه من المتوقع إجراء انتخابات الحكم المحلي في النصف الأول من عام 2025.







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