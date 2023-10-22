الفيضانات وانقطاع للكهرباء تجتاح أوروبا جراء العاصفة بابيت

MENAFN - Youm7) واصلتالعاصفة بابيتإحداث فيضانات وأضرار مادية، السبت، فى المملكة المتحدة وعرقلت حركة السكك الحديد، بعدما ضربت مناطق فى الدنمارك والنرويج وألمانيا.





وضربت العاصفة اسكتلندا وأدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم فى شمال شرق البلاد حيث رفعت السلطات مساء السبت تحذيرًا باللون الأحمر كان ساريًا فى المنطقة.





وقالت الحكومة الاسكتلندية فى بيان نقلته سكاى نيوز، إن أجزاء من اسكتلندا ما زالت تشهد فيضانات شديدة، وما زالت بعض الأنهار عند مستويات خطيرة، واصفة مستويات الأمطار بأنها "استثنائية".





كما أصدرت وكالة البيئة أكثر من 300 تحذير من فيضانات فى كل أنحاء إنجلترا منذ الخميس، معظمها فى يوركشاير (شمال) وميدلاندز (وسط).





وأكدت الوكالة على موقعها إصدار ثلاثة تحذيرات من فيضانات خطيرة، ينتج منها خطر كبير على حياة السكان القريبين من ضفاف نهر ديروينت فى ديربى فى وسط إنجلترا.





وقالت المسؤولة فى الوكالة كاثرين سميث، من المرجح استمرار الفيضانات فى بعض الأنهار الكبيرة، لا سيما أنهار سيفيرن، وأوسى، وترينت حتى الثلاثاء، فى الشمال والوسط.





وفى لندن، اضطرت محطة كينجز كروس إلى إغلاق أبوابها لساعات بعد ظهر السبت للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا فى القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.





وتعرض ساحل بحر البلطيق فى ألمانيا أيضًا لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت بفيضانات وبإجلاء حوالى ألفى شخص، وفقًا لخدمات الطوارئ الألمانية فى ولاية شليسفيغ- هولشتاين.





وفى الدنمارك، تسبّبت العاصفة بارتفاع حاد بمنسوب المياه فى مدن فى جنوب البلاد، فغمرت المياه طوابق أرضية بينما انقطعت الكهرباء عن المنازل لساعات عدة.





كما ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق المعدل الطبيعى فى مدن مثل أبينرا وهادرسليف وسوندربورغ وهيسنيس وفينشاف وفابورغ وأسينسون، وهى مستويات لا تُسجّل عادة إلا مرة واحدة كل 100 عام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية "دى ام أي".





قال مارتن فيندلبو من وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية لوكالة ريتزاو الدنماركية: "للأنباء علينا تصريف كميات مياه كبيرة من المدن، خصوصًا فى جنوب جوتلاند".





وفى ميناء رودفيغ للصيد فى مقاطعة زيلندا جنحت قوارب صيد عدة أو غرقت، وفقًا لصور نشرتها وسائل إعلام دنماركية.