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جاهزية معلول وعبد المنعم وعاشور لمباراة الأهلى أمام سيمبا التنزاني

10/22/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الإعلامي أحمد شويبر جاهزية ثلاثي النادي الأهلي
محمد عبد المنعم، وعلي معلول، وإمام عاشور، لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد عبد المنعم أصبح جاهزاً بعدما "الورم اللي فى رجله خف"، وأتوقع جاهزيته، وعلي معلول جاهز، وإمام عاشور كان خايف يشارك فى اللقاء الماضي حتى لا تتجدد الإصابة، وكولر ضغط عليه لكي يكون موجوداً على الدكة، وكان أمرا طبيعيا عدم مشاركته ومؤكد سيكون أساسيا فى اللقاء المقبل.

وتابع شوبير، "موديست صعب يكون جاهز، يجب أن يتدرب ويجهز للمرحلة الصعبة وسيخضع لفحص طبي اليوم، أعراض الكورونا انتهت، ومروان عطية سيعاني لأن كوكا ثبّت أقدامه، كما أن مروان لم يبدأ هذا الموسم بنفس مستوى الموسم الماضي".

الأهلي تعادل مع سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.









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