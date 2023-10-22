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وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بعد الفوز ببطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين

10/22/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ الدكتور أشرف صبح ، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر بعد تحقيقه لقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين، فى نسخة 2023 التي أقيمت بأستراليا خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 دول.



وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة،
وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.



وفاز أحمد المهدي بلقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين بعد التغلب على النيوزيلندية جيني كلارك في مباراة قوية انتهت لصالح الفرعون المصري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشوط كالتالي (7/4، 2/7، 4/7، 0/7).



من جهته، تقدم الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة الجولف كروكية والذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية حتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية.



وشاركت مصر فى بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في أستراليا بأربعة لاعبين وهم أحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللاعب الدولي عمر فهمي واللاعب المخضرم محمد أبوالنور.












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