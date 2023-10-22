انطلاق نهائي بطولة جراسهوبر للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

MENAFN - Youm7) تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش ، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي كريم عبد الجواد مع الويلزي جويل مكين، فيما تواجه نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات مواطنتها المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

ويحمل الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.وكان كريم عبد الجواد قد فاز في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-8, 12-10.وبذلك يكون عبد الجواد قد أقصى الشقيقين الشوربجي من البطولة، بعد الفوز في ربع النهائي على محمد الشوربجي ثم نصف النهائي على مروان الشوربجي.