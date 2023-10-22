انطلاق نهائي بطولة جراسهوبر للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

(MENAFN
- Youm7) تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش ، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
ويلتقي كريم عبد الجواد مع الويلزي جويل مكين، فيما تواجه نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً للسيدات مواطنتها المصرية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة.
ويحمل الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.
وكان كريم عبد الجواد قد فاز في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-8, 12-10.
وبذلك يكون عبد الجواد قد أقصى الشقيقين الشوربجي من البطولة، بعد الفوز في ربع النهائي على محمد الشوربجي ثم نصف النهائي على مروان الشوربجي.
MENAFN22102023000132011024ID1107282276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.