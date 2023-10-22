شوبير: أحمد عبد القادر ينتظر عرضا رسميا من الوكرة القطرى للرحيل عن الأهلي

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، عرضاً من نادى الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إضاعة أون سبورت إف إم، "أحمد عبد القادر لديه عرض من الوكرة القطري، علماً بأن الريان كان يفكر فى اللاعب لكنه تراجع، والوكرة طلب اللاعب بعد نجاح تجربة حمدي فتحي، وقريباً جداً سيتحدث مسؤولو الوكرة مع الأهلي".

وانضم حمد فتحي لنادي الوكرة الصيف الجاري لمدة ثلاثة مواسم قادماً من الأهلي.

وأضاف شوبير، "أحمد عبد القادر يريد الرحيل عن الأهلي، سواء إعارة أو بيع، لأنه لا يلعب بشكل أساسي، وكان عنده عرض روسي والأهلي رفض الموسم الماضي، ولو تقدم الوكرة بشكل رسمي ستتم المفاوضات".

وفى سياق مختلف، يترقب مسئولو النادي

الأهلي

موافقة الجهات المسئولة من أجل زيادة الأعداد المسموح بها من الجماهير لحضور مباراة إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، فى ظل رغبته فى الحصول على السعة الكاملة من الجماهير الحمراء نظر لأهمية هذه المباراة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 30 ألف مشجع لحضور إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقى، بينما يجري محاولات مكثفة مع المسئولين لزيادة الأعداد المسموح بها لحضور المباراة إلى السعة الكاملة أو ما لا يقل عن 50 ألف مشجع، كما حدث فى لقاءات الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الأخيرة.