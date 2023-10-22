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23 دولة تشارك فى البطولة الدولية لناشئى وناشئات تنس الطاولة

10/22/2023 4:30:53 AM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مصر منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، بصالة حسن مصطفى فى أكتوبر.
ويشارك فى البطولة 23 دولة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى المنافسات الفئات العمرية تحت 11
و13 ، 15، 17، 19سنة.
ووفقا لبرنامج البطولة فيقام خلال الايام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين ، وفى اليوم التالى منافسات الزوجي المختلط
وتقام ايام 26و 27 و 28 أكتوبر
منافسات الناشئات.
من ناحية أخرى، نجح 11 لاعبا ولاعبة من
منتخب الطاولة
البارالمبي فى التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت فى مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر الماضى.
واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1 وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي.
كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.
وعلى صعيد السيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.
وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبدالحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.
ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 لتصل بذلك إلى بارالمبياد باريس وتشارك في التصنيف الثامن بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.








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