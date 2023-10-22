حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- الثاني والعشرون من أكتوبر

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1938 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح ينشئ دار الأيتام التي تولى إدارتها الشيخ عبدالله السالم الصباح وأوت 100 يتيم.

1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوم قانون إنشاء بنك الائتمان من أجل تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي.

1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوم قانون إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي بدأت نشاطها بإنتاج الدقيق عام 1965 واندمجت عام 1988 مع شركة المخابزالكويتية لتتخذ اسم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية حتى اليوم.

1973 - سرب طائرات (هنتر) تابع للقوة الجوية الكويتية يغادر إلى مصر للمشاركة في التصدي لإسرائيل إبان حرب أكتوبر 1973.

1986 - ناقلة النفط الكويتية (الفيحاء) تصاب بقصف صاروخي من زورق حربي على بعد عشرة أميال من سواحل دبي.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يبدأ جولة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استهلها بفرنسا حيث بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران تطورات كارثة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.

1997 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتفل بتوقيع عقد مشروع منطقة غرب جليب الشيوخ ويعد الأول من مشاريع القانون بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

2002 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يقلد الملك محمدالسادس ملك المملكة المغربية قلادة مبارك الكبير تقديرا وعرفانا من الشعب الكويتي لمواقف المغرب المشرفة في دعم ومناصرة الحق الكويتي فيما قلد الملك محمد السادس أمير الكويت قلادة الوسام المحمدي تقديرا لمواقف الكويت تجاه المغرب.

2008 - الرئيس السابق لديوان المحاسبة براك المرزوق ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما وكان الراحل الرئيس السادس للديوان وتقلد العديد من المناصب المهمة بما في ذلك المناصب الرياضية إذ كان إحدى الشخصيات القليلة التي واكبت نهضة الحركة الرياضية وخصوصا على مستوى كرة القدم.

2010 - السماح لمواطني كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بدخول الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية الذكية (الهويةالوطنية) من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

2010 - منتخب الكويت للرماية يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة التي أقيمت في مدينة الماتي بكازاخستان.

2012 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدرمرسوما بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ليصبح مسماها شركة الخطوط الجوية الكويتية. (النهاية)