حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- الثاني والعشرون من أكتوبر
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1938 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح ينشئ دار الأيتام التي تولى إدارتها الشيخ عبدالله السالم الصباح وأوت 100 يتيم.
1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوم قانون إنشاء بنك الائتمان من أجل تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي.
1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوم قانون إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي بدأت نشاطها بإنتاج الدقيق عام 1965 واندمجت عام 1988 مع شركة المخابزالكويتية لتتخذ اسم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية حتى اليوم.
1973 - سرب طائرات (هنتر) تابع للقوة الجوية الكويتية يغادر إلى مصر للمشاركة في التصدي لإسرائيل إبان حرب أكتوبر 1973.
1986 - ناقلة النفط الكويتية (الفيحاء) تصاب بقصف صاروخي من زورق حربي على بعد عشرة أميال من سواحل دبي.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يبدأ جولة في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استهلها بفرنسا حيث بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران تطورات كارثة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.
1997 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتفل بتوقيع عقد مشروع منطقة غرب جليب الشيوخ ويعد الأول من مشاريع القانون بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
2002 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يقلد الملك محمدالسادس ملك المملكة المغربية قلادة مبارك الكبير تقديرا وعرفانا من الشعب الكويتي لمواقف المغرب المشرفة في دعم ومناصرة الحق الكويتي فيما قلد الملك محمد السادس أمير الكويت قلادة الوسام المحمدي تقديرا لمواقف الكويت تجاه المغرب.
2008 - الرئيس السابق لديوان المحاسبة براك المرزوق ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما وكان الراحل الرئيس السادس للديوان وتقلد العديد من المناصب المهمة بما في ذلك المناصب الرياضية إذ كان إحدى الشخصيات القليلة التي واكبت نهضة الحركة الرياضية وخصوصا على مستوى كرة القدم.
2010 - السماح لمواطني كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بدخول الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية الذكية (الهويةالوطنية) من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
2010 - منتخب الكويت للرماية يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة التي أقيمت في مدينة الماتي بكازاخستان.
2012 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدرمرسوما بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ليصبح مسماها شركة الخطوط الجوية الكويتية. (النهاية)
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