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سوريا .. مقتل عامل مدني وإصابة آخر جراء اعتداء إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

10/22/2023 4:30:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى كذلك إلى وقوع أضرار مادية وخروج المطارين من الخدمة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 25ر5 صباح اليوم عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاهي البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية والجولان السوري المحتل بالتزامن مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة".
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة كافة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية الدولي.
ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية منذ عام 2011 والتي تستهدف المطارات والمحافظات والمراكز العسكرية.(النهاية)

ع م ن / م ج ب




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