سوريا .. مقتل عامل مدني وإصابة آخر جراء اعتداء إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 22 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى كذلك إلى وقوع أضرار مادية وخروج المطارين من الخدمة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 25ر5 صباح اليوم عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاهي البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية والجولان السوري المحتل بالتزامن مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة".
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية القادمة والمغادرة كافة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية الدولي.
ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية منذ عام 2011 والتي تستهدف المطارات والمحافظات والمراكز العسكرية.(النهاية)
ع م ن / م ج ب
MENAFN22102023000071011013ID1107282272
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