Sunday, 22 October 2023 01:21 GMT

الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار إلى 308ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0

10/22/2023 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 308ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 53ر0 في المئة إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 24ر0 في المئة إلى مستوى 375ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 78ر0 في المئة إلى مستوى 346ر0 دينار بينما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع / ه ث




MENAFN22102023000071011013ID1107282271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث