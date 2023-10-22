الدولار الأمريكي ينخفض أمام الدينار إلى 308ر0 واليورو يرتفع إلى 327ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 308ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 53ر0 في المئة إلى مستوى 327ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 24ر0 في المئة إلى مستوى 375ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 78ر0 في المئة إلى مستوى 346ر0 دينار بينما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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