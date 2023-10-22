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الذهب يرتفع 2 في المئة مسجلا 1981 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

10/22/2023 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 10 (كونا) -- ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2 في المئة فيي نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 1981 دولارا أمريكيا للأونصة على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن المعدن الأصفر حقق أفضل أداء له في ثلاثة أشهر بسبب زيادة الطلب واعتباره الملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل حاد خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي لتلامس 1997 دولارا للأونصة قبل أن تقفل عند 1981 دولارا مما يشير إلى دخول مجاميع جديدة من المستثمرين الذين تخلصوا من الأصول عالية المخاطر ولجأوا إلى المعدن الثمين.
وأوضح أن العقود الآجلة للذهب (تسليم ديسمبر) أقفلت عند 1994 دولارا للأونصة أو ما يعادل 14 دولارا بعد أن لامست مستوى 2009 دولارات للأونصة وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.
ولفت إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية وخصوصا السندات القياسية لأجل 10 سنوات التي انخفضت سبع نقاط أساس مما يمثل دعما لأسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وذكر أن الأسواق تتوقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل مما يشير إلى أن سياسة رفع اسعار الفائدة شارفت على الانتهاء وهو ما يصب في مصلحة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير أن التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع سيحتوي على بيانات مهمة تؤثر في اتجاه المعدن الأصفر أولها (مؤشر مديري المشتريات الأمريكية السريعة) وإصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قراءته الأولية وطلبات السلع المعمرة و(مقياس التضخم) لدى (المركزي الأمريكي) "وهي بيانات سوف تكون مؤثرة في تحركات السوق بالتوازي مع تطور الاحداث المتسارعة في الشرق الأوسط".
وعن السوق المحلي أشار إلى أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 7ر19 دينار (نحو 60 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 1ر18 ينار (نحو 55 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 278 دينارا (نحو 847 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ع ع ح




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