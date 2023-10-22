جزيرة (إلبا) .. غنى تاريخي وثقافي وجمال طبيعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من مهدي النمر (تحقيق مصور)
روما - 22 - 10 (كونا) -- تأسر جزيرة (إلبا) التي تقع على بعد 10 كيلومترات من سواحل (توسكانا) السياح بغناها التاريخي والثقافي وجمالها الطبيعي من شواطئ وجبال وغابات وبالعديد من المعالم المرتبطة بنفي امبراطور فرنسا نابليون بونابرت بعد هزيمته في معركة (لايبزيغ) عام 1813.
ويعود تاريخ جزيرة (إلبا) التي ظلت لعقود منجما رئيسيا للحديد إلى حقبة ما قبل الرومان حينما كان يسكنها الليغوريون ثم الإتروسكان.
وتعد جزيرة إلبا أكبر جزر (توسكانا) وثالث أكبر جزر إيطاليا وتضم آثارا قديمة مثل معبد (أبولو).(النهاية) م ن / م خ
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