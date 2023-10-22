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جزيرة (إلبا) .. غنى تاريخي وثقافي وجمال طبيعي

10/22/2023 4:30:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مهدي النمر (تحقيق مصور)

روما - 22 - 10 (كونا) -- تأسر جزيرة (إلبا) التي تقع على بعد 10 كيلومترات من سواحل (توسكانا) السياح بغناها التاريخي والثقافي وجمالها الطبيعي من شواطئ وجبال وغابات وبالعديد من المعالم المرتبطة بنفي امبراطور فرنسا نابليون بونابرت بعد هزيمته في معركة (لايبزيغ) عام 1813.
ويعود تاريخ جزيرة (إلبا) التي ظلت لعقود منجما رئيسيا للحديد إلى حقبة ما قبل الرومان حينما كان يسكنها الليغوريون ثم الإتروسكان.
وتعد جزيرة إلبا أكبر جزر (توسكانا) وثالث أكبر جزر إيطاليا وتضم آثارا قديمة مثل معبد (أبولو).(النهاية) م ن / م خ

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