دولة الكويت تطلق جسرا جويا لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بأوامر من القيادة السامية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري

الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ غدا الاثنين.

وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأوضح أن الجسر الجوي الكويتي سينطلق غدا الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية. (النهاية) ن م ع / ت م