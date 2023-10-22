دولة الكويت تطلق جسرا جويا لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بأوامر من القيادة السامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري
الكويت - 22 - 10 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ غدا الاثنين.
وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأوضح أن الجسر الجوي الكويتي سينطلق غدا الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية. (النهاية) ن م ع / ت م
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