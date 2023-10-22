الاحتلال يكثف قصفه لتجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان.
وأشار المكتب، في بيان صحفي، إلى أنه تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعاً بالمواطنين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
وأضاف أن الاحتلال يهدف لرفع أعداد الضحايا باستهداف تجمعات المواطنين في المناطق الحيوية والمنازل دون سابق إنذار، حيث استقبلت المستشفيات طوال العدوان نحو 50 حالة بالساعة الواحدة ما بين شهداء وجرحى.
-- (بترا)
ا ش/ب ط
22/10/2023 10:48:41
MENAFN22102023000117011021ID1107282264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.