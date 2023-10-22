الاحتلال يكثف قصفه لتجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا) - أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان.

وأشار المكتب، في بيان صحفي، إلى أنه تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعاً بالمواطنين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأضاف أن الاحتلال يهدف لرفع أعداد الضحايا باستهداف تجمعات المواطنين في المناطق الحيوية والمنازل دون سابق إنذار، حيث استقبلت المستشفيات طوال العدوان نحو 50 حالة بالساعة الواحدة ما بين شهداء وجرحى.

-- (بترا)

ا ش/ب ط

22/10/2023 10:48:41